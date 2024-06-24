Обозреватель RT Вайцеховская рассказала, что в кругу ее коллег экс-теннисистка Дмитриева была самой родной

Экс-теннисистка и комментатор Анна Дмитриева ушла из жизни. Своими воспоминаниями о ней поделилась обозреватель RT Елена Вайцеховская.

Она написала, что в начале работы Дмитриева опекала ее, делала нужные замечания и хвалила за успехи.

«Не было роднее человека в кругу коллег. Единственная, кому можно было рассказать все-все-все. И так сейчас больно», — отметила Вайцеховская.

Он добавила, что последняя ее встреча была мимолетной, в одном из супермаркетов у дома. Но и она дала ощущение заботы, несмотря на свою краткосрочность.