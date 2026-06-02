Обозреватель RT Вайцеховская не поддержала желание фигуриста Малинина пропустить сезон

Обозреватель RT Елена Вайцеховская прокомментировала слухи о том, что фигурист Илья Малинин может пропустить следующий сезон. Она поделилась своими мыслями по этому поводу.

Вайцеховская рассказала историю про Анну Курникову, которая после победы на турнире получила предложение сняться для модного глянца. По словам обозревателя, модельные агентства полны молодых людей, конкуренция в этой сфере жесточайшая, и популярность спортсменов в мире моды сохраняется лишь до тех пор, пока они показывают высокие результаты в спорте.

«Контракты и деньги — это, безусловно, хорошо, но без результата все это очень быстро может свестись к названию самого известного из романов американской писательницы Бел Кауфман», — сказала Вайцеховская.

Ранее Илья Малинин рассказывал о своем мышлении, но вопрос о пропуске сезона пока остается открытым.