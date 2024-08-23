Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев назвал команду из Колумбии на Кубке Дружбы странной. В своем Telegram-канале он высказался о скандале на баскетбольном турнире Кубок Дружбы.

«О, Колумбия слукавила… Однако нам такие странные сборные все равно не нужны!» — заявил Губерниев.

Федерация баскетбола Колумбии после проигрыша своих игроков пермской «Парме» сообщила, что не отправляла своих спортсменов на турнир в Россию. Более того, федерация не разрешала ни одному клубу или учебному заведению страны участвовать в Кубке Дружбы.

Российская федерация баскетбола опровергла такие заявления. Ее представители уточнили, что матч с командой из Колумбии на Кубке дружбы в Перми прошел по всем правилам, с официальными документами и подтверждениями.