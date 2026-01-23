Новый тренер временно возглавит петербургский баскетбольный клуб «Зенит»

Главный тренер мужской сборной Белоруссии по баскетболу Ростислав Вергун временно занял должность главного тренера петербургского баскетбольного клуба «Зенит». Информация об этом была опубликована пресс-службой клуба, написал сайт vecherka-spb.ru .

Новый тренер также займет должность помощника главного тренера. Срок контракта составляет до окончания текущего сезона 2025/26.

Пресс-служба «Зенита» поздравила 43-летнего специалиста с назначением и пожелала ему успешных выступлений с командой. Назначение Вергуна произошло на фоне необходимости временных кадровых изменений в клубе, что подчеркивает гибкость управленческих решений руководства «Зенита».

Этот шаг может свидетельствовать о стремлении клуба укрепить тренерский состав и обеспечить стабильность в управлении командой в преддверии важных матчей. Опыт Вергуна в качестве тренера национальной сборной Белоруссии может принести команде ценные знания и навыки, необходимые для достижения высоких результатов в предстоящих турнирах.