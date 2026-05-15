«Новости Волгограда»: «Ротору» важно достойно завершить сезон в матче против «Чайки»

Волгоградскому «Ротору» предстоит сыграть последний матч в чемпионате, после чего команду ждут два стыковых поединка за право выхода в РПЛ. Об этом напомнили «Новости Волгограда» .

На данный момент клуб занимает четвертое место в турнирной таблице Лиги PARI. Он уже не может изменить свою позицию — команда точно не поднимется выше и не опустится ниже.

Свой последний матч в чемпионате «Ротор» проведет 16 мая на домашнем стадионе против «Чайки», которая занимает последнее место. Для обеих команд эта встреча не имеет турнирного значения, однако для «Ротора» важно завершить сезон на позитивной ноте и подойти к стыковым матчам в хорошем настроении.