Новгородские каратисты завоевали шесть медалей на Кубке России

Спортсмены из Новгородской области завоевали шесть медалей на Кубке России по всестилевому каратэ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дронов, пишут «Государственные новости» .

Соревнования прошли в поселке Витязево Краснодарского края, в них участвовали 220 спортсменов из 36 регионов страны. Новгородцы получили две золотые и четыре бронзовые медали.

Егор Мухин дважды победил в дисциплинах «ката Годзю-рю» и «ката с предметом». Ярослав Полищук взял две бронзы в тех же дисциплинах. Еще по одной бронзе завоевали Максим Мурашов в «ката с предметом» и Кирилл Ростков в «ката Годзю-рю».

Все призеры представляют новгородскую академию боевых искусств «Тораномаки». Сейчас сборная региона готовится к первенству и чемпионату мира, которые пройдут в Орле.

Дронов ранее отмечал, что регион последовательно вкладывает средства в спортивную инфраструктуру, поддержку спортивных школ и проведение соревнований. По его словам, в 2025 году на эти направления направили почти 580 млн рублей, в области прошло более 300 официальных соревнований, а новгородские спортсмены завоевали свыше 400 медалей.

Губернатор также сообщал, что более половины жителей области систематически занимаются спортом, а 81 спортсмен региона входил в состав сборных России по 19 видам спорта. Развитие детско-юношеского спорта остается одним из направлений государственной программы «Спорт России».