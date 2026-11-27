Футбольный клуб «Нижний Новгород» под руководством Вадима Гаранина оторвался на 11 очков от второго места в Лиге PARI за два тура до зимней паузы. Об этом сообщил Metaratings.ru .

После 19 туров первенства нижегородцы уверенно лидируют в таблице, забив 56 мячей. Главным преследователем команды остается екатеринбургский «Урал», следом идут «Торпедо» и «Сочи». По регламенту напрямую в Российскую Премьер-Лигу выходят первые две команды.

Бомбардирскую гонку турнира возглавляет нападающий лидеров Вячеслав Грулев, на счету которого 21 забитый мяч в 19 встречах.