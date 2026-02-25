Нижний Новгород провел лыжный марафон, входящий в программу Кубка марафонов России «Russialoppet»

В Нижнем Новгороде прошел VI региональный лыжный марафон, входящий в программу Кубка марафонов России «Russialoppet». Мероприятие собрало свыше 600 участников из 46 субъектов Российской Федерации, принявших участие в забегах на дистанции разной протяженности — от коротких до длинных трасс, написало ИА «Время Н» .

Победителями забегов стали лучшие представители нижегородского спорта. Леонид Коваленко победил в забеге на 7,5 км среди мальчиков до 2010 года рождения, Александра Авдеева выиграла женскую категорию на той же дистанции. В забеге на 7,5 км среди юношей до 2009 года победили Даниил Смирнов из Дзержинска и Ольга Залесова из Нижнего Новгорода.

Минспорт Нижегородской области подчеркнул, что такие мероприятия способствуют популяризации лыжного спорта и здоровому образу жизни среди жителей региона. Забеги прошли на территории Щелоковского хутора, знаменитого своими красивыми пейзажами и богатой природой.