Нижний Новгород проведет соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей-2026»

7 февраля на стадионе «Труд» в Нижнем Новгороде состоятся ежегодные состязания по конькобежному спорту «Лед надежды нашей-2026». Сообщается, что одновременно с нижегородскими спортсменами на лед выйдут тысячи участников из более чем 30 регионов страны, передает пресс-служба Министерства спорта региона, написало ИА «Время Н» .

Соревнования организованы специально для всех возрастных групп спортсменов. Для младших участников предусмотрена короткая дистанция длиной всего 50 метров. Старшим категориям — детям от 11 лет, подросткам 14-19 лет и взрослым спортсменам от 20 лет и старше — предстоит преодолеть более длинную трассу протяженностью 100 метров.

Чтобы принять участие в турнире, каждому участнику потребуется предварительно зарегистрироваться на сайте госуслуг РФ: www.gosuslugi.ru/landing/sport.

Турнир традиционно проводится ежегодно в честь Дня зимних видов спорта.