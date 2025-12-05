В Нижнем Новгороде провели встречу с нападающим ПФК ЦСКА Тамерланом Мусаевым

1 декабря Нижнему Новгороду довелось стать гостеприимным домом для футболистов московского ПФК ЦСКА. Производственная площадка группы компаний «Нижфарм» провела встречу с нападающим клуба Тамерланом Мусаевым, приуроченную к выставке основных трофеев знаменитого футбольного клуба, написал сайт newsnn.ru .

Группа компаний «Нижфарм», известная как один из крупнейших производителей лекарств в России, заключила соглашение о стратегическом партнерстве с ПФК ЦСКА 5 октября 2025 года. Главной целью этого сотрудничества является совместное продвижение принципов здорового и активного образа жизни среди широкой аудитории.

В рамках партнерства выставка трофеев ЦСКА открылась на производственной площадке «Нижфарм». Экспозиция представлена тремя ключевыми наградами клуба:

— Кубок УЕФА, завоеванный клубом в 2005 году в финале Лиги Европы в Лиссабоне.

— Кубок России, выигранный командой девять раз.

— Суперкубок России, который ЦСКА получал восемь раз.

Торжественное открытие выставки посетили около 150 сотрудников «Нижфарма» и их семьи. Особенным моментом встречи стало общение с нападающим ПФК ЦСКА и сборной России Тамерланом Мусаевым, который охотно фотографировался с болельщиками и раздавал автографы.