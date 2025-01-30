Нико Ковач возглавил дортмундскую «Боруссиию»
Дортмундская «Боруссия» объявила о назначении Нико Ковача главным тренером команды. Информация была опубликована на официальном сайте клуба, написал RT.
«Самое главное для всех нас сейчас — это абсолютное желание и готовность упорно работать», — сказал Ковач.
Контракт с новым специалистом рассчитан до 30 июня 2026 года.
Напомним, что Ковач сменил на посту Нури Шахина, который был уволен клубом 22 января. На текущий момент «Боруссия» занимает 11-е место в чемпионате Германии.
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