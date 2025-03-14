НХЛ обновила прогноз по дате, когда Овечкин может побить рекорд Гретцки

НХЛ прогнозирует, что Овечкин побьет рекорд Гретцки в игре против «Коламбуса»

Национальная хоккейная лига (НХЛ) представила новый прогноз по дате, в которую российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побьет снайперский рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки по голам в регулярном чемпионате. Материал опубликовали на сайте лиги .

«Вашингтон» в четверг проиграл «Лос-Анджелес Кингз» со счетом 0:3. Россиянин сыграл 18 минут 37 секунд и не сделал в створ ни одного броска.

Всего на счету Овечкина 886 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, лидирует по этому показателю Грецки с 894 голами. В среднем за матч россиянин забрасывает 0,66 шайбы в текущем сезоне. В случае сохранения такой результативности Овечкин побьет рекорд Гретцки в домашнем матче с «Коламбус Блю Джекетс» 13 апреля.

Изначально в НХЛ предполагали, что Овечкин превзойдет достижение канадца в выездной встрече с «мундирами» днем ранее.

Ранее Овечкин допустил, что может вернуться в московское «Динамо» после завершения карьеры в НХЛ.