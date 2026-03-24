«Нэшвилл Предаторз» сообщил о подписании нового контракта с хоккеистом Свечковым

Российский нападающий Федор Свечков заключил новое соглашение с хоккейным клубом «Нэшвилл Предаторз». Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу команды.

Договор будет действовать с сезона 2026/27. Он рассчитан на два года. Среднегодовая зарплата Свечкова по новому контракту составит 2,5 миллиона долларов (более 200 миллионов рублей).

В текущем сезоне Свечков принял участие в 58 матчах НХЛ за «Нэшвилл» и набрал 13 очков, из которых три — за голы, а десять — за результативные передачи.