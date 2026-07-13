Непомнящий рассказал, что успех вратаря Возиньи на чемпионате мира — 2026 во многом зависел от вдохновения

Известный тренер Валерий Непомнящий поделился своими мыслями о выступлении голкипера сборной Кабо-Верде Возиньи на чемпионате мира — 2026. Он отметил, что успех вратаря во многом зависит от вдохновения, написал RT .

«Это вдохновение, которое вратарю нужно так же, как композитору. Если оно его посетило, он будет ловить все. А если пропадет, то и между ног может пропустить. В данном случае он доверился судьбе», — подчеркнул Непомнящий.

По словам тренера, Возинья играл на уровне подсознания, подобно тому как в настольном теннисе рука сама подставляет ракетку под летящий шарик.