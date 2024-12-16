Нейрохирург Невзоров: риски травм позвоночника в хоккее и футболе достигают почти 70%

Рейтинг самых травматичных видов спорта возглавили хоккей, футбол, горные лыжи, тяжелая атлетика и спортивная гимнастика. Здесь риски травм позвоночника достигают 70%. Об этом заявил «Газете.Ru» нейрохирург Алексей Невзоров.

Специалист отметил, что к самым распространенным повреждениям спортсменов относятся переломы позвонков, разрывы мениска коленного сустава и травмы межпозвонковых дисков.

Среди плюсов хоккея и футбола — укрепление разных мышц тела, тренировка координации движений и хорошая кардионагрузка. Однако при выборе вида спорта следует учитывать все его минусы для здоровья, подчеркнул Невзоров.