Нейрохирург Невзоров: риски травм позвоночника в хоккее и футболе достигают почти 70%

Рейтинг самых травматичных видов спорта возглавили хоккей, футбол, горные лыжи, тяжелая атлетика и спортивная гимнастика. Здесь риски травм позвоночника достигают 70%. Об этом заявил «Газете.Ru» нейрохирург Алексей Невзоров.
Специалист отметил, что к самым распространенным повреждениям спортсменов относятся переломы позвонков, разрывы мениска коленного сустава и травмы межпозвонковых дисков.
Среди плюсов хоккея и футбола — укрепление разных мышц тела, тренировка координации движений и хорошая кардионагрузка. Однако при выборе вида спорта следует учитывать все его минусы для здоровья, подчеркнул Невзоров.
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