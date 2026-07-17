Неймар после вылета с ЧМ-2026 утешился покупкой яхты за $23 млн

Нападающий сборной Бразилии Неймар (полное имя — Неймар да Силва Сантус Жуниор) после вылета с чемпионата мира и объявления о завершении карьеры сделал себе роскошный подарок — яхту за 23 миллиона долларов (около двух миллиардов рублей). Об этом сообщил спортивный телеканал TyC Sports .

Судно стоит на якоре в Ангра-дус-Рейс, в штате Рио-де-Жанейро, одном из излюбленных мест отдыха 34-летнего спортсмена. Яхта длиной 46 метров и площадью около 800 квадратных метров.

Внутри шесть люксовых кают, различные зоны отдыха и вертолетная площадка на верхней палубе. Судно может развивать скорость до 37 километров в час.

Это не первая его дорогостоящая покупка. Неймар уже владеет парком частных самолетов и экзотических автомобилей, включая реплику Бэтмобиля.

Ранее Неймар заявил о завершении карьеры в национальной команде после проигрыша бразильской сборной норвежцам в 1/8 финала чемпионата мира.