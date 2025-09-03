«Нефтехимик» объявил о заключении контракта с экс-игроком СКА Федотовым

Хоккеист Максим Федотов, ранее защищавший цвета СКА, заключил контракт с нижнекамским клубом «Нефтехимик». Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ХК.

Соответствующее соглашение рассчитано на один сезон.

Карьеру в СКА Федотов начал в 2023 году, перейдя из состава нижегородского «Торпедо». Позже он вместе с братом был обменян в ХК «Сочи». В рамках КХЛ Федотов принял участие в 205 играх, набрав 57 очков, включая 17 заброшенных шайб.