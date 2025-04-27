«Не их собачье дело». Тарасову разозлил недопуск Жилина до отбора на ОИ-2026
Тарасова: Жулину не имеют права запрещать ехать на отбор Олимпиады-2026
Отказ в допуске заслуженного тренера России Александра Жулина до отборочного турнира на Олимпиаду-2026 является подлостью. Об этом заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила в беседе с РИА «Новости».
«Это жуткая несправедливость, кошмар и подлость. Может помешать любому нашему спортсмену или паре, если не послать с ним тренера. Они не имеют права командовать, поедет тренер или нет. Это не их собачье дело», — сказала она.
Тарасова выразила негодование из-за того, что не понимает, кто и по какой причине принял такое решение. Тренер напомнила, что российские фигуристы всегда выигрывали, поэтому, возможно, «очень этим надоели». Однако спортсменов это не остановит и они продолжат побеждать.
Заслуженному тренеру России по фигурному катанию Александру Жулину запретили ехать в Пекин на отбор к Олимпиаде-2026 вместе с учениками. В эфире телеканала «Звезда» он предположил, что его кандидатуру не одобрили из-за критики бывшего президента МОК Томаса Баха.
Ранее Тарасова раскритиковала выступление Вали Карнавал и фигуриста Никиты Кацалапова на шоу «Ледниковый период».