Нападающий «Зенита» Кассьерра заявил, что не покинет клуб

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра заяивл, что не планирует прерывать свою карьеру в футбольном клубе и покидать его. Об этом сообщил RT.

Вокруг футболиста часто ходят слухи, говорящие о его переходе в другие команды. Но игрок «Зенита» их опроверг.

«Сейчас я не думаю о каких-то трансферных слухах про меня. В первую очередь я сосредоточен только на предстоящем матче за Суперкубок России», — отметил он.

Кассьерра подчеркнул, что у него контракт с петербургским клубом, и спортсмен не собирается его разрывать.

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