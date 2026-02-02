Нападающий Урванцев перешел в футбольный клуб «Пари НН»

Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» официально объявил о переходе 21-летнего нападающего Матвея Урванцева из «Челябинска». Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» .

В нынешнем сезоне Урванцев провел за уральский клуб 22 матча в Лиге PARI и Кубке России, забив три мяча и отдав три результативные передачи. На уровне Второй лиги в составе «Чертаново» футболист сыграл 43 встречи, забив 13 голов и отдав 13 ассистов.

Представители клуба пожелали Урванцеву яркой игры, результативных действий, успехов и как можно больше побед в составе новой команды.

Согласно данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость российского нападающего составляет 250 тысяч евро.