Нападающий ЦСКА Лусиано заявил, что не теряет надежды на чемпионство

«Очевидно, что такой клуб, как ЦСКА, должен все время находиться наверху, на первой позиции в турнирной таблице. Мы будем идти от матча к матчу. Понимаем, что сейчас находимся далековато. Но математически есть возможность. Будем бороться до самого конца», — отметил Лусиано.

После победы над «Акроном» в матче 23-го тура РПЛ ЦСКА набрал 42 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Акрон» с 22 баллами находится на десятой строчке.