Нападающий «Трактора» Светлаков оценил победу над «Спартаком»

Нападающий челябинского «Трактора» Андрей Светлаков прокомментировал победу над московским «Спартаком» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Об этом сообщил сайт Metaratings.ru .

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу челябинцев. Светлаков отметил, что стартовый отрезок вышел нервозным из-за частых удалений, но в перерыве хоккеисты скорректировали действия. По словам форварда, во втором и третьем периодах команда нашла результативную игру и довела встречу до победы.

Сейчас «Трактор» с восемью очками после девяти матчей занимает восьмое место в таблице Восточной конференции. Следующую игру клуб проведет на выезде против казанского «Ак Барса» 2 октября в 19:00 по московскому времени.