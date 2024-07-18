Нападающий Тюкавин рассказал, что его пытались обворовать мошенники

Спортсмен рассказал, что обычно он не попадается на уловки, даже если кого-то взломали. Но как-то раз ему позвонили и пытались полностью опустошить счета, представившись кем-то непонятным.

«Я еще зачем-то с ними разговаривал… Потом даже жену спросил, зачем я вообще общался. В итоге просто сбросил, и больше не звонили — даже блокировать не пришлось», — рассказал футболист.



В прошлом сезоне 21-летний форвард сыграл 38 матчей за команду во всех турнирах, забив 17 голов и сделав десять передач. Его контракт с клубом заключен до 2028 года.