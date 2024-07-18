Нападающий Тюкавин рассказал, что его пытались обворовать мошенники
Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин поделился случаем, когда мошенники пытались его обмануть. Об этом сообщил RT.
Спортсмен рассказал, что обычно он не попадается на уловки, даже если кого-то взломали. Но как-то раз ему позвонили и пытались полностью опустошить счета, представившись кем-то непонятным.
«Я еще зачем-то с ними разговаривал… Потом даже жену спросил, зачем я вообще общался. В итоге просто сбросил, и больше не звонили — даже блокировать не пришлось», — рассказал футболист.
В прошлом сезоне 21-летний форвард сыграл 38 матчей за команду во всех турнирах, забив 17 голов и сделав десять передач. Его контракт с клубом заключен до 2028 года.