Нападающий Старков перешел в ХК «Адмирал»
Нападающий Степан Старков перешел в хоккейный клуб «Адмирал». Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу команды Владивостока.
Форвард переходит из СКА в «Адмирал». Обмен произвели на взаимовыгодных условиях. Хоккейный клуб Петербурга получил за своего игрока денежную компенсацию.
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