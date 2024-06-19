Нападающий Старков перешел в ХК «Адмирал»

Нападающий Степан Старков перешел в хоккейный клуб «Адмирал». Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу команды Владивостока.

Форвард переходит из СКА в «Адмирал». Обмен произвели на взаимовыгодных условиях. Хоккейный клуб Петербурга получил за своего игрока денежную компенсацию.

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