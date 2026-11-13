Нападающий Шашков прокомментировал победу «Автомобилиста» в игре с «Шанхайскими Драконами» в КХЛ

«Автомобилист» победил «Шанхайских Драконов» в матче КХЛ — 4:2. Об этом сообщил нападающий уральского клуба Никита Шашков в беседе с корреспондентом ЕАН .

«Честно говоря, мы ожидали такого начала от соперника. Второй раз наступаем на одни и те же грабли. Конечно, пропущенный гол повлиял», — сказал Шашков.

По словам хоккеиста, команда смогла перестроиться и сыграть строже, что позволило одержать победу. Шашков также отметил, что «Автомобилист» удачно реализовал игровые моменты, в том числе в большинстве.

Нападающий рассказал, что недавно вернулся на лед после травмы. «Самочувствие лучше, спасибо. Конечно, еще нужно набирать игровые кондиции, но я уже рад, что играю вместе с командой. Чувствую себя прекрасно», — добавил он.

Комментируя возможное сокращение чемпионата КХЛ из-за участия сборной России в чемпионате мира, Шашков заявил, что пока не задумывался об этом.

«Мы зависим от ситуации: как нам скажут, так и будет. Поэтому будем ждать решения», — пояснил хоккеист.