Нападающий «Салавата Юлаева» Ремпал назвал присоединение Кузнецова к команде обогащением коллектива
Нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал прокомментировал присоединение Евгения Кузнецова к команде. По словам Ремпала, атмосфера в раздевалке клуба отличается дружелюбием и весельем, а переход такого мастера значительно обогатил коллектив, написал «Чемпионат».
«У нас очень классная и веселая атмосфера в раздевалке, невозможно не отметить, какая большая звезда добавилась к нам в команду», — отметил Ремпал в интервью.
Евгений Кузнецов пополнил ряды «Салавата Юлаева» 5 января после того, как был забран с драфта отказов. Уже 10 января его присутствие принесло команде победу над «Барысом» в КХЛ. В трех матчах за уфимский клуб Евгений отметился двумя передачами и одним голом, добавил RT.