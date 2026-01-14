Нападающий «Салавата Юлаева» Ремпал назвал присоединение Кузнецова к команде обогащением коллектива

Нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал прокомментировал присоединение Евгения Кузнецова к команде. По словам Ремпала, атмосфера в раздевалке клуба отличается дружелюбием и весельем, а переход такого мастера значительно обогатил коллектив, написал «Чемпионат» .

«У нас очень классная и веселая атмосфера в раздевалке, невозможно не отметить, какая большая звезда добавилась к нам в команду», — отметил Ремпал в интервью.

Евгений Кузнецов пополнил ряды «Салавата Юлаева» 5 января после того, как был забран с драфта отказов. Уже 10 января его присутствие принесло команде победу над «Барысом» в КХЛ. В трех матчах за уфимский клуб Евгений отметился двумя передачами и одним голом, добавил RT.