Нападающий Николай Голдобин перешел из «Спартака» в СКА

Петербургский хоккейный клуб СКА объявил о подписании форварда Николая Голдобина, выбранного на драфте отказов Континентальной хоккейной лиги. Об этом сообщил «Вечерний Санкт-Петербург» со ссылкой на представителей команды

Ранее игрок защищал цвета московского «Спартака», где установил клубный рекорд результативности, набрав 72 очка в 61 матче регулярного чемпионата 2023/2024. Контракт Голдобина со столичной командой действовал до окончания сезона-2025/2026. СКА официально подтвердил переход хоккеиста в свой состав.

