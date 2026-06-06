Нападающий Никита Шавин продолжит карьеру в хоккейном клубе «Торпедо»

Уроженец Княгинино, 24-летний нападающий Никита Шавин, продолжит свою карьеру в хоккейном клубе «Торпедо». Клуб заключил с ним новое одностороннее соглашение, которое будет действовать до 31 мая 2028 года. Предыдущий контракт Шавина был двусторонним и истекал 31 мая 2027 года, написало НИА «Нижний Новгород» .

Шавин является воспитанником системы «Торпедо», где он прошел все этапы подготовки и стал чемпионом России. На протяжении последних четырех сезонов он выступает за основную команду клуба. В регулярном сезоне 2025/2026 Шавин принял участие в 48 матчах, набрав 16 очков. Кроме того, он также привлекался к играм фарм-клуба, где в 17 встречах записал на свой счет 10 результативных баллов.

Генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга отметил, что позиция клуба по Шавину однозначна: «Своим отношением к делу он заслужил односторонний контракт с одновременным продлением еще на один сезон». Это решение подчеркивает доверие клуба к игроку и его значимость для команды.