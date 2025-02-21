Нападающий московского «Спартака» Мелешин перешел в «Сочи»

Нападающий московского «Спартака» Павел Мелешин покинул клуб. Права на 20-летнего футболиста выкупил ФК «Сочи», за который форвард выступал последние полгода на правах аренды. Об этом сообщила «Свободная пресса».

Пресс-службы обоих клубов официально объявили о переходе Мелешина в «Сочи» на постоянной основе. Сумма трансфера не разглашается.

Ранее появлялась информация о возможном переходе молодого хавбека в ЦСКА.

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