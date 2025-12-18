Нападающий «Локомотива» Радиковский перейдет в «Черноморец» на правах аренды

Московский футбольный клуб «Локомотив» отправил нападающего Дмитрия Радиковского в аренду в новороссийский «Черноморец» до окончания сезона-2025/26. Об этом сообщил сайт Metaratings.ru .

По опубликованной информации, стороны уже пришли к соглашению, остается завершить оформление сделки. Форварду 20 лет, портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 250 тысяч евро. Радиковский еще не играл за «Локомотив, выступая ранее в аренде за белорусский «Витебск».