Нападающий Клочков перешел в ХК «Ижсталь»
Руководство хоккейного клуба «Ижсталь» сообщило, что подписало контракт с 29-летним нападающим Алексеем Клочковым. Об этом сообщил izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу команды Ижевска.
Клочков до этого играл в составах петербургского клуба «СКА-Нева», «Сарова», «Тамбова». Кроме того, еще в начале текущего сезона он появился в рамках чемпионата Казахстана.
Нападающий играл за клуб «Бейбарыс» из Атырау. На его счету оказалось шесть заброшенных шайб и четыре результативные передачи.
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