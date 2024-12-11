Нападающий Клочков перешел в ХК «Ижсталь»

Руководство хоккейного клуба «Ижсталь» сообщило, что подписало контракт с 29-летним нападающим Алексеем Клочковым. Об этом сообщил izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу команды Ижевска.

Клочков до этого играл в составах петербургского клуба «СКА-Нева», «Сарова», «Тамбова». Кроме того, еще в начале текущего сезона он появился в рамках чемпионата Казахстана.

Нападающий играл за клуб «Бейбарыс» из Атырау. На его счету оказалось шесть заброшенных шайб и четыре результативные передачи.