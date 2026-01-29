Нападающий Игнатьев пополнил состав тульского «Арсенала»

Футбольный клуб «Арсенал» из Тулы объявил о переходе нападающего Ивана Игнатьева из ФК «Краснодар» на правах аренды. Об этом написала «ТСН24» .

До прихода в «Арсенал» Игнатьев успел поиграть за ряд клубов: казанский «Рубин», самарские «Крылья Советов», московский «Локомотив», сочинский «Сочи», сербский «Железничар», армянский «Урарту» и алжирский «Кабили». Кроме того, он представлял молодежную сборную России и в нынешнем сезоне участвовал в девяти матчах первой лиги за команду «Оренбург».

Перевод Игнатьева в «Арсенал» произошел на фоне расторжения контракта с защитником Алексеем Бердниковым, что позволяет предположить, что клуб стремится обновить состав и укрепить линию нападения перед стартом очередного футбольного сезона.

Напомним, что 29 января «Арсенал» проведет первый товарищеский матч на учебно-тренировочном сборе, что позволит оценить готовность футболистов к турнирам нового сезона.