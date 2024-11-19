Нападающий Хохлачев перешел в ХК «Сочи»
Руководство хоккейного клуба «Сочи» заключило контракт с нападающим Александром Хохлачевым, который до этого выступал за «Амур». Об этом сообщил сайт KP.RU.
Контакт с 31-летним хоккеистом рассчитан до конца текущего сезона. Нападающий перешел в новый клуб на правах свободного агента.
Отмечается, что ранее он выступал за ведущие российские и зарубежные хоккейные команды.
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