Нападающий «Динамо» Прохоров отметил, что молодежная сборная России могла бы выиграть МЧМ

Нападающий московского «Динамо» Даниил Прохоров в интервью RT выразил мнение о том, что молодежная сборная России могла бы стать чемпионом мира по хоккею, если бы ей дали возможность участвовать в международных соревнованиях.

Прохоров рассказал, что его детская мечта — сыграть с канадцами на МЧМ в новогоднюю ночь, а поражение российской команды в финале 2019 года против Канады оставило у него сильные эмоции.

Хоккеист поделился своими впечатлениями от выступления в КХЛ и рассказал о дебюте за «Динамо». Он также упомянул о своем участии в драфте НХЛ, где его выбрали «Айлендерс» во втором раунде под номером 42. Прохоров признался, что рассчитывал на стартовый раунд, но в итоге рад попасть в ту команду, в которую хотел.

«Работать и любить свое дело. Чтобы огонь в тебе никогда не гас», — такой совет получил Прохоров от Александра Радулова, с которым ему довелось провести целый день.

Хоккеист также рассказал о своем двоюродном брате Артуре Гардалоеве, футболисте, который недавно перешел в грозненский «Ахмат». Даниил поддерживает его успехи и мечтает увидеть его в топ-клубе.