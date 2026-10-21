Нападающий «Автомобилиста» Кадейкин назвал победу над СКА зрелищной и динамичной

Форвард «Автомобилиста» Александр Кадейкин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА, который завершился победой екатеринбургского клуба со счетом 3:1. Об этом сообщил сайт Metaratings.ru .

Хоккеист отметил, что встреча получилась зрелищной и динамичной. По его словам, соперник активно давил во втором периоде, однако команда выстояла и смогла перехватить преимущество в заключительном отрезке игры.

Кадейкин подчеркнул, что предыдущая серия без побед не оказывала психологического давления на коллектив, поскольку хоккеисты демонстрировали качественную игру. Также форвард высказался о травме партнера по команде Антона Слепышева, назвав его одним из лидеров и выразив надежду, что повреждение окажется несерьезным.