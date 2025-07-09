Нападающий Артамонов останется в «Торпедо» еще на два сезона

Нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» официально заявил о продлении соглашения с форвардом Никитой Артамоновым на два года. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на представителей команды.

За время выступлений в Континентальной Хоккейной Лиге 19-летний нападающий провел 127 матчей, набрав 62 очка. Ранее Артамонов выиграл Кубок Харламова в Молодежной лиге и завоевал чемпионский титул с «Торпедо-Горьким».

Новый контракт Артамонова предусматривает возможность выступления как за главную команду, так и за фарм-клуб и молодежное звено «Чайка».