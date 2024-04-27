Нападающие Гоголев и Белоусов продолжат играть в ХК «Сибирь» | 360°

Спорт 27 апреля 2024, 14:11 Нападающие Гоголев и Белоусов продолжат играть в ХК «Сибирь»

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Руководство новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» продлило контракты на год с нападающими Павлом Гоголевым и Георгием Белоусовым. Об этом сообщил «Царьград», ссылаясь на пресс-службу команды.

Павел Гоголев провел в команде 51 матч, забросив четыре шайбы и сделав шесть результативных передач. Молодой игрок имеет все шансы стать одним из лидеров клуба.

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Георгий Белоусов также сыграл за клуб 51 матч. Он отметился восьмью забитыми шайбами и 13 результативными передачами.