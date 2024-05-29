Нападающему «Боруссии» Марко Ройсу предложили продолжить карьеру в «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка пригласил нападающего дортмундской «Боруссии» Марко Ройса к себе в команду. Об этом написало издание «РБ-Спорт».

В интервью с журналистами наставник отметил, что футболисту понравились бы игроки, которые сейчас есть в его команде.

«Я люблю конкуренцию в команде, у нас хорошие игроки, которые, думаю, понравились бы Ройсу. Марко, если хочешь, приезжай к нам!» — процитировала «Свободная пресса» Личку.

Марко Ройс собирается покинуть «Боруссию» сразу же после финала Лиги Чемпионов.