11 января 2025 23:27 Найти и уничтожить: британцы охотятся на русского регбиста 0 0 0 Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO / Global Look Press Эксклюзив

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Кирилл Готовцев — крепкий мужик. Но тут он не выдержал и согласился с тем, чтобы его прогнули. Возражать публично он не стал. Кирилл Готовцев — регбист, и очень классный. Он выступает за английский клуб «Глостер» и является там, без сомнения, одним из лучших игроков.

Кто следит за спортом, знает, что на клубных свитерах, майках, помимо символики собственно самой команды, часто появляется флаг той страны, которую представляет спортсмен. Готовцев, ясное дело, из России. И на спине его формы, чуть ниже затылка, есть российский триколор. Точнее, был российский триколор. С января 2025 года его убрали. Фанат начал хейтить Готовцева и его клуб. Как так, мол, в Британии у спортсмена на майке флаг России? Той самой страны, которая ведет СВО. В общем, политика в чистом — хотя нет, в грязном — виде. Безумец развел истерию в социальных сетях. И стоило бы английскому клубу «Глостер» отреагировать спокойно и взвешенно. Однако…

Фото: РИА «Новости»

Сначала клуб решил, что все игроки выйдут без флага страны, которую они представляют. Затем флаги появились, но не у Готовцева. Сам Кирилл от содержательных комментариев отказался. Клуб заявил, что российский флаг убрали с его формы по согласованию непосредственно с игроком. Очередное унижение российских спортсменов. Позор! Британцы — самые жесткие ненавистники и враги России. Однако тут мы имеем дело не с политикой, а, казалось бы, со спортом. Впрочем последний давно уже стал разновидностью политики. И все же, Готовцев и клуб должны были сопротивляться. Тут, например, можно и нужно вспомнить российского защитника Ивана Проворова из НХЛ.

Фото: РИА «Новости»

На тот момент он выступал за клуб «Филадельфия Флайерз». Иван отказался выходить на предматчевую тренировку в форме, поддерживающую ЛГБТ*. Случился скандал — как так? Позарился на главное, на то, против чего остальные и пикнуть не смели, что называется. Однако Проворов был последователен и четок. Свою позицию он объяснил религиозными взглядами. И что по итогу вышло? На сторону хоккеиста встали многие болельщики. Джерси Проворова раскупили в магазинах. Потом включились и остальные игроки, последовали заявления от клуба и от самой Лиги. Кончилось все тем, что многие другие игроки и команды отказались выходить в ЛГБТ*-джерси. То есть, Иван Проворов и сломал существующий порядок, и создал новый тренд. Прекрасно!

Фото: РИА «Новости»

Кирилл Готовцев по такому пути идти не решился. Да и сама регбийная лига Англии повела себя напористо и некрасиво, поставив политику выше и спорта, и, что самое странное, бизнеса. Однако есть в этой истории и оптимистическая составляющая, а именно: болельщики «Глостера» и просто любители регби заявили, что борьба с флагом России на форме — идиотизм. То есть здравый смысл все-таки существует. И у многих. Беда в том, что безумцы и истерички навязывают остальным свои страхи и комплексы. * Запрещенная в России организация.