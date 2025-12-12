Награждение Сергея Галицкого назвали главной футбольной новостью года

Советник руководства футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев в интервью Metaratings.ru объявил награждение владельца ФК «Краснодар» Сергея Галицкого почетной премией Российского Премьер-лиги главным спортивным событием года.

Галицкий получил премию за выдающийся вклад в развитие российского футбола. Торжественное вручение прошло 7 декабря на матче «Краснодар»—ЦСКА.

По итогам осенней части чемпионата «Краснодар» возглавляет таблицу турнира с 40 очками, опережая ближайшего преследователя — «Зенит» на одно очко.