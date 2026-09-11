Началось голосование футбольной премии «Джентльмен года»

«Комсомольская правда» начала голосование за лауреата старейшей футбольной премии страны «Джентльмен года», названной в честь Федора Черенкова. Болельщики выберут тройку лидеров на сайте KP.RU , а затем экспертное жюри из легенд, топ-менеджеров и журналистов российского футбола определит победителя.

Оргкомитет уже представил лонг-лист претендентов. Среди них — вратари, защитники и полузащитники из разных клубов: «Краснодар», «Ахмат», «Зенит», ЦСКА, «Балтика», «Спартак», «Ростов», «Локомотив» и «Динамо».

Среди претендентов — Станислав Агкацев («Краснодар») — один из самых сильных вратарей РПЛ и главный специалист по отражению пенальти в России. Арсен Адамов («Ахмат») — славится высокой игровой дисциплиной, чтением игры, хладнокровием, трудолюбием и адаптивностью. Денис Адамов («Зенит») — один из самых талантливых вратарей России, внесший огромный вклад в завоевание «Зенитом» золотых медалей.