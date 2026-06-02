На ПМЭФ-2026 презентуют Всероссийскую федерацию русской тройки

В рамках Петербургского международного экономического форума состоится презентация Всероссийской федерации русской тройки (ВФРТ). Этот вид спорта признали национальным в январе 2026 года и включили во Всероссийский реестр видов спорта в разделе «Национальные виды спорта».

Федерация будет отвечать за развитие нового вида спорта в России, формирование системы соревнований, развитие тренировочных школ в регионах, систему квалификации спортсменов и судейского корпуса на федеральном уровне.

«Русская тройка объединяет спорт, историю и культурные традиции России. Она стала девятым национальным видом спорта в нашей стране», — отметил министр спорта Михаил Дегтярев.

Национальные виды спорта он назвал важной частью нематериального наследия, которое нужно охранять и приумножать, активно вовлекая молодежь.

«И русская тройка — один из самых ярких примеров явления, объединяющего спорт и народную культуру», — подчеркнул Дегтярев.

Президент ВФРТ Дмитрий Киселев заметил, что признание русской тройки национальным видом спорта открыло новые возможности для того, чтобы направление развивалось системно.

«Русская тройка — подлинно русское явления мировой культуры. Ничего подобного нет в других странах, даже у наших ближайших соседей. Это символ России, в котором соединились скорость, мастерство и красота национальной традиции», — сказал он.

В ближайшее время федерация получит государственную аккредитацию в Министерстве спорта России, начнется разработка и утверждение программы развития этого вида спорта и единых правил соревнований. Следующим этапом станет запуск единого чемпионата России по русской тройке.