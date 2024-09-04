«Мы здороваемся». Паралимпиец уличил украинцев в нелюбви к россиянам лишь на камеру

Украинские спортсмены пренебрежительно относятся к россиянам на Играх только на камеру, в жизни они гораздо приветливее. Об этом заявил российский паралимпиец Денис Гнездилов в беседе с ведущей 360.ru Еленой Кононовой.

Спортсмен занял четвертое место на Паралимпиаде в Париже. В беседе с ведущей он прокомментировал новость о том, что очередной атлет с Украины отказался пожимать руку россиянину в грубой форме. По мнению Гнездилова, украинцы ведут себя так только на официальных церемониях.

«Некоторых украинских спортсменов я знаю, мы здороваемся. Конечно, наше приветствие заключается в том, что мы скажем „Здравствуйте“ и пройдем мимо. <…> В целом неприязни, чтобы кто-то что-то говорил — нет. Это на стартах, на стадионе, на награждении, тогда — да», — рассказал он.

Гнездилов рассказал, что на Паралимпиаде общался с разными спортсменами из других стран. Со всеми он нашел общий язык.