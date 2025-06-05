Мостовой объяснил отсутствие лидеров Нигерии в матче с Россией завершением напряженного сезона в Европе

Известный футболист Александр Мостовой в беседе с NEWS.ru прокомментировал ситуацию с отсутствием ключевых игроков Нигерии в предстоящей игре против России. По его мнению, это связано с завершением напряженного сезона в Европе и началом отпускного периода.

«Если бы в Москву приехали лидеры африканской команды, матч мог бы быть ярче», — отметил он.

Экс-игрок «Спартака» и «Сельты» подчеркнул, что на фоне ослабленного состава Нигерии Россия имеет шансы продолжить свою победную серию. Мостовой также выразил мнение, что играть против сильных соперников необходимо для роста.

«Если не играешь с сильными, не будешь расти. Сколько уже этих матчей сыграли, мы даже какой-то рекорд установили. Если будем играть с Брунеем, Монголией, так и будем рекорды устанавливать», — сказал он.

В матче против сборной России в Москву не прилетели несколько лидеров команды Нигерии, включая лучшего футболиста Африки 2023 года Виктора Осимхена из «Галатасарая», нападающего «Аталанты» Адемолу Лукмана и защитника «Фулхэма» Алексе Ивоби.

Матч сборной России по футболу против Нигерии пройдет 6 июня в Москве на стадионе «Лужники». Начало встречи в 20:00 по московскому времени.