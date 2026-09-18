Мостовой назвал «Зенит» главным фаворитом чемпионской гонки

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой считает петербургский «Зенит» главным претендентом на чемпионство в Российской премьер-лиге. Оценивать шансы «Спартака» на титул пока рано, сообщает ИА НСН .

Девятый тур Российской премьер-лиги завершился 17 сентября. После него команды ушли на перерыв.

«Краснодар» лидирует в таблице с 21 очком. «Спартак», «Динамо» и ЦСКА набрали по 19 баллов, «Зенит» идет следом с 18 очками.

Мостовой обозначил, что главным фаворитом чемпионской гонки остается действующий победитель турнира — «Зенит» из Санкт-Петербурга. По его мнению, рассуждать о чемпионстве «Спартака» на этой стадии сезона преждевременно.