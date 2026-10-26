Москва готовится провести чемпионат мира по тяжелой атлетике в 2030 году. Турнир станет отборочным к Олимпиаде 32-го года в Австралии, сообщил сайт Zvezdanews.ru .

Федерация тяжелой атлетики первой с 2022 года смогла вернуть в Россию соревнования мирового уровня. Ожидается, что отечественные спортсмены выступят с национальным флагом и гимном. Ранее Москва принимала взрослое первенство мира по тяжелой атлетике в 1983 году.

По словам члена исполкома ФТАР Дмитрия Берестова, спорт объединяет людей вне политики. Чемпионка Европы Ольга Те отметила, что домашняя арена даст спортсменам особую поддержку трибун и станет стимулом для молодежи.