Московский «Локомотив» сообщил о продлении контракта с Митрюшкиным до 2030 года

Московский футбольный клуб «Локомотив» объявил о продлении контракта с вратарем и капитаном команды Антоном Митрюшкиным. Об этом сообщил «Спорт», проект сайта KP.RU .

Новое соглашение рассчитано до лета 2030 года. Сумма сделки не разглашается.

Митрюшкин защищает ворота «Локомотива» с 2024 года. За текущий сезон он принял участие в 22 матчах, пропустив 29 голов, и четыре раза сохранил свои ворота в неприкосновенности.

На данный момент «Локомотив» занимает третью строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидирующий «Краснодар» опережает команду на пять очков.