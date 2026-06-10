Московская квартира Гарри Каспарова* попала под запрет на проведение сделок

В отношении квартиры 13-го чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова* в центре Москвы вновь ввели ограничения на регистрационные действия. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на документы, имеющиеся в распоряжении агентства.

Речь идет о квартире площадью почти 297 квадратных метров, ее кадастровая стоимость превышает 176,8 миллиона рублей. Согласно документам, недвижимость находится в собственности с 2021 года. В начале июня на объект наложили запрет на совершение регистрационных действий. Аналогичное ограничение уже вводили весной 2024 года. Запрет означает невозможность проводить сделки с недвижимостью.

В отношении Каспарова* также открыли три исполнительных производства о взыскании административных штрафов. Они связаны с нарушением требований законодательства об иностранных агентах. В мае 2026 года его объявили в международный розыск.

* Признан в России иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов.