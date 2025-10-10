Морозова посоветовала теннисисту Рублеву прислушиваться к наставлениям тренера Сафина

Сотрудничество российского теннисиста Андрея Рублева с тренером Маратом Сафином открывает перед спортсменом перспективу новых достижений, несмотря на трудности изменения привычного стиля игры. Об этом заявила чемпионка Ролан Гаррос в парном разряде Ольга Морозова в интервью Metaratings.ru .

Собеседница подчеркнула, что Рублеву необходимо перестроить игру и выйти за рамки прошлого опыта, чтобы добиться успехов на корте.

«Сафин хочет открыть для Андрея новые варианты игры, чтобы соперникам было сложнее. Рублеву надо переломить себя и пойти дальше», — отметила Морозова.

В последнее время результаты теннисиста ухудшились: поражение в первом круге турниров в Шанхае, Пекине и Ханчжоу, а также проигрыш в 1/8 финала Открытого чемпионата США. После начала сотрудничества с Сафиным в марте 2025 года спортсмен не выиграл ни одного титула в одиночном разряде и опустился на 14-е место в рейтинге ATP.