МОК: в список кандидатов на пост президента комитета вошли семь человек

Семь человек попали в список кандидатов на пост главы Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщил RT со ссылкой на данные организации.

Так, свою кандидатуру выдвинули президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда Йохан Элиаш, глава Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ, президент Всемирной легкоатлетической ассоциации Себастьян Коу и другие.

Выборы пройдут во время одной из сессий весной 2025 года. Напомним, действующий глава комитета Томас Бах отказался принимать участие.