МОК: в список кандидатов на пост президента комитета вошли семь человек

Семь человек попали в список кандидатов на пост главы Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщил RT со ссылкой на данные организации.
Так, свою кандидатуру выдвинули президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда Йохан Элиаш, глава Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ, президент Всемирной легкоатлетической ассоциации Себастьян Коу и другие.
Выборы пройдут во время одной из сессий весной 2025 года. Напомним, действующий глава комитета Томас Бах отказался принимать участие.
Нижегородца арестовали за участие в запрещенной террористической организации
Лесной пожар потушили в Ступине
«Ингосстрах» выплатил Ozon миллиардную компенсацию за пожар под Истрой
Более 9 тысяч дефектов устранили на дорогах Подмосковья за неделю
Более 30 предприятий приняли участие в ярмарке вакансий в Шатуре
Музей о героях-земляках открылся в школе № 3 в Наро-Фоминске
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте